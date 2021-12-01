Тюменские молодогвардейцы проверят магазины с пиротехникой

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Мониторинг пунктов продажи пиротехники и фейерверков организует тюменское отделение "Молодой гвардии" с 14 по 21 декабря. Активисты проверят магазины на факты незаконной торговли.

Активисты оценят, соблюдают ли продавцы запрет продажи продукции лицам младше 16 лет и в каких условиях хранится пиротехника. Молодогвардейцы намерены проверить стихийные точки продаж на улице, с лотков и автотранспорта.

21 декабря активисты организуют в магазинах, где выявили нарушения, мониторинги совместно с правоохранительными органам и проведут напротив них одиночные пикеты с призывом соблюдать все правила продажи изделий.