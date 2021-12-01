  • 14 декабря 202114.12.2021вторник
  • USD73,4107
    EUR82,8660
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские молодогвардейцы проверят магазины с пиротехникой

Общество, 17:23 14 декабря 2021

пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Мониторинг пунктов продажи пиротехники и фейерверков организует тюменское отделение "Молодой гвардии" с 14 по 21 декабря. Активисты проверят магазины на факты незаконной торговли.

Активисты оценят, соблюдают ли продавцы запрет продажи продукции лицам младше 16 лет и в каких условиях хранится пиротехника. Молодогвардейцы намерены проверить стихийные точки продаж на улице, с лотков и автотранспорта.

21 декабря активисты организуют в магазинах, где выявили нарушения, мониторинги совместно с правоохранительными органам и проведут напротив них одиночные пикеты с призывом соблюдать все правила продажи изделий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Молодая гвардия , пиротехника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:50 14.12.2021Россельхозбанк поддерживает лучших студентов ГАУ "Северного Зауралья"
17:23 14.12.2021Тюменские молодогвардейцы проверят магазины с пиротехникой
17:11 14.12.2021Предприниматели Тюмени вместе с детьми создают новогоднюю атмосферу
17:06 14.12.2021Тюменские врачи сто дней боролись за жизнь молодой матери, у которой отказали легкие и остановилось сердце из-за COVID-19