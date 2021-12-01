В Тюменской ОКБ № 2 открылось новое кардиологическое отделение

| Фото: Областной клинической больнице № 2 | Фото: Областной клинической больнице № 2

Отделение кардиологии открылось в Областной клинической больнице № 2 в Тюмени. Прежде всего оно будет оказывать экстренную медицинскую помощь - в нём обустроены отдельные палаты интенсивной терапии для пациентов с тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время госпитализация будет осуществляться и в плановом порядке, сообщает пресс-служба медучреждения.

Одновременно лечение могут проходить 30 человек со стенокардией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда и другими патологиями сердечно-сосудистой системы. В клинике есть возможность таким больным проводить высокотехнологичное лечение, в том числе рентгенэндоваскулярное стентирование артерий, когда все манипуляции выполняются без разрезов, внутрисосудисто. В этом году больницу оснастили новейшим ангиографом с более широкими возможностями в сравнении с предыдущим аппаратом.

Как отметила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова, теперь нет необходимости в дополнительных транспортировках пациентов, ведь больной, кроме проблем с сердцем, может иметь травмы либо острые сосудистые катастрофы головного мозга, и излишние перемещения между разными больницами плохо сказываются на его самочувствии. Теперь всю необходимую помощь можно получить в областной больнице № 2.

Отделение организовано при поддержке правительства Тюменской области как региональная часть национального проекта "Здравоохранение".