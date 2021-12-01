Студент ТИУ получил полмиллиона на разработку аппарата для контроля приема лекарств
Студент института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Никита Наумов вошел в число сорока молодых ученых-победителей конкурса научно-технических и инновационных проектов "УМНИК-Электроника". Он получил грант в размере 500 тыс. рублей на разработку аппаратного комплекса для отслеживания времени и контроля приема медикаментов.
"Суть проекта заключается в том, что устройство выдает больному таблетки по расписанию, а также уведомляет его заранее о скором приеме препаратов", — рассказал Никита Наумов.
Механизм будет полезен для пожилых людей, которые часто пропускают прием лекарств, для ВИЧ-инфицированных и людей, которые лечатся от наркозависимости и других сложных заболеваний, при которых важно принимать лекарство строго по времени, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.
Никита Наумов отметил, что потратит грант на дальнейшее развитие проекта, чтобы вывести его на рынок.