Студент ТИУ получил полмиллиона на разработку аппарата для контроля приема лекарств

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студент института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Никита Наумов вошел в число сорока молодых ученых-победителей конкурса научно-технических и инновационных проектов "УМНИК-Электроника". Он получил грант в размере 500 тыс. рублей на разработку аппаратного комплекса для отслеживания времени и контроля приема медикаментов.

"Суть проекта заключается в том, что устройство выдает больному таблетки по расписанию, а также уведомляет его заранее о скором приеме препаратов", — рассказал Никита Наумов.

Механизм будет полезен для пожилых людей, которые часто пропускают прием лекарств, для ВИЧ-инфицированных и людей, которые лечатся от наркозависимости и других сложных заболеваний, при которых важно принимать лекарство строго по времени, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Никита Наумов отметил, что потратит грант на дальнейшее развитие проекта, чтобы вывести его на рынок.