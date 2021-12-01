  • 15 декабря 202115.12.2021среда
  • USD73,4698
    EUR82,8299
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские студенты отмечены на международном конкурсе переводов в Болгарии 

Общество, 12:12 15 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентка ТюмГУ Вероника Качурина заняла 3 место на международном конкурсе переводов в Болгарии. Она отмечена в номинации "Перевод художественного текста (поэзия)", а в номинации "Перевод публицистического текста" призером стала еще одна студентка Наталья Реськова.

Студенческий конкурс перевода прошел в Софийском университете им. Епископа Константина Преславского.

По информации управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, в этом году конкурс проводился по четырем направлениям: перевод деловых и публицистических текстов, перевод прозы и поэзии. В каждое из них входили переводы с болгарского на русский язык и с русского на болгарский. Работы оценивались по полноте и корректности передачи содержания текста, оригинальности переводческих решений и стилистике.

Все участники конкурса получили сертификаты, а переводы победителей конкурса будут опубликованы во втором издании сборника студенческих переводов "First Attempts/Feather Test № 2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , международные отношения , перевод , студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 15.12.2021Пациентку с травмой из Заводоуковска в Тюмень доставил вертолет
12:12 15.12.2021Тюменские студенты отмечены на международном конкурсе переводов в Болгарии 
12:01 15.12.2021Жителей Тюменской области просят не выбрасывать в мусорные контейнеры тлеющую золу
11:50 15.12.2021Тюменский водоканал победил во всероссийской акции "Добровольцы – детям"