Тюменские студенты отмечены на международном конкурсе переводов в Болгарии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентка ТюмГУ Вероника Качурина заняла 3 место на международном конкурсе переводов в Болгарии. Она отмечена в номинации "Перевод художественного текста (поэзия)", а в номинации "Перевод публицистического текста" призером стала еще одна студентка Наталья Реськова.

Студенческий конкурс перевода прошел в Софийском университете им. Епископа Константина Преславского.

По информации управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, в этом году конкурс проводился по четырем направлениям: перевод деловых и публицистических текстов, перевод прозы и поэзии. В каждое из них входили переводы с болгарского на русский язык и с русского на болгарский. Работы оценивались по полноте и корректности передачи содержания текста, оригинальности переводческих решений и стилистике.

Все участники конкурса получили сертификаты, а переводы победителей конкурса будут опубликованы во втором издании сборника студенческих переводов "First Attempts/Feather Test № 2".