Трудная нефть Бажена: в Тюмени нашли способ точно определять территории с высокой вероятностью залежей углеводородов

Тюменские ученые нашли способ, как определить территории с высокой вероятностью залежей в баженовской свите.

Как сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций Тюменского индустриального университета, удалось выявить зависимость интенсивности процессов нефтегазогенерации от напряженности магнитного поля. "Оказалось, что за последние 80 миллионов лет на Земле произошло 183 геомагнитные инверсии, то есть геомагнитные полюса "гуляли" в хаотичном порядке по территории планеты.Был проведен эксперимент, результаты которого показали, что в образцах нефтематеринской баженовской свиты, прогретых в магнитном поле, углеводородов значительно больше", – отмечено в сообщении.

Ассистент кафедры геологии месторождений нефти и газа Андрей Пономарев рассказал, что была выдвинута гипотеза, что чем дольше геомагнитный полюс находился на определенной территории, тем интенсивнее в этих местах протекали процессы нефтегазогенерации. Специалисты учли, что напряженность на геомагнитных полюсах в два раза выше, чем на геомагнитном экваторе. " Надо было отследить, как во время инверсий по территории нашей планеты двигались полюса. Но точная реконструкция инверсий – процесс очень трудоемкий и дорогой. Поэтому мы начали искать альтернативные варианты и нашли в открытом доступе карты магнитных аномалий на поверхности Земли EMAG 2. Поработав с ними, мы поняли, что магнитные аномалии формировались в результате инверсий геомагнитных полюсов", - пояснил он.

Совместив карту магнитных аномалий с картами содержания органического углерода и пластовых температур, ученые нанесли на них уже открытые месторождения. Это позволило выделить и конкретизировать территории, где процесс нефтегазогенерации в баженовсой свите протекал наиболее интенсивно. Результаты этих исследований вошли в научную статью "Новый комплекс геохимических и геофизических критериев для поиска месторождений нефти в баженовской свите" и вызвали интерес одного из крупнейших научных издательских домов мира Elsevier B.V. (Нидерланды). В ноябре 2021 года статья была опубликована в международном журнале Journal of Petroleum Science and Engineering, имеющего самый высокий рейтинг Q1 в базах Scopus и Web of Science. Научное редактирование и перевод на английский язык был осуществлен компанией World Sci Publ.