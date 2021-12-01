Омикрон-штамм коронавируса, по оценке ученых, более опасен для детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заражению омикрон-штаммом коронавируса более подвержены дети и молодые люди, заявил заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ, главный эпидемиологи Минздрава РФ в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Александр Марченко.

Распространение вируса среди детей ученый объясняет тем, что они в меньшей степени охвачены вакцинацией. "Взрослое население сейчас уже в большей степени вакцинировано, и дети остаются той нишей, которую занимает вирус, - пояснил он. - Но в большинстве стран вакцинация детей пока не разрешена".

По словам главного специалиста отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежды Казакевич, полтора года назад случаев заболевания детей и беременных фактически не было. "Мы только в июле этого года стали фиксировать случаи заболевания детей, - сообщила она. – Да, дети болеют легче, но они становятся переносчиками вируса и риску подвергаются взрослые члены семьи, возможную степень тяжести их болезни мы не можем предсказать".

Ученые и врачи помечтали о несбыточном – вдруг придумали бы самое эффективное средство борьбы с COVID-19 и его многочисленными мутациями, и все население бы одномоментно его приняло. "Вирусу тогда негде было бы зацепиться", - заявила Надежда Казакевич. А пока необходимо строго следовать всем мерам предосторожности - маски, чистые руки, антисептики и вакцинация.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "Омикрон". Новый штамм коронавируса "Омикрон" в настоящее время выявили в 77 странах. В ВОЗ полагают, что одной вакцинации не хватит, чтобы победить штамм, нужны санитарные меры: ношение масок, дистанцирование, проветривание помещений и соблюдение гигиены рук.