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На центральном катке у моста Влюбленных в Тюмени станет светлее

Общество, 18:17 15 декабря 2021

сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Новые прожекторы приобрели для полюбившегося тюменцам катка на набережной Туры, у моста Влюбленных. Теперь света на ледовой площадке будет больше. Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Ледовая площадка будет переливаться четырьмя цветами: красным, зеленым, синим и желтым.

"Мы уже подготовили каток. Пункт проката тоже оборудован. Ограждения и таблички с правилами пользования выставлены", — поделился Николай Грибоедов.

Этот каток также планируют открыть для горожан 17 декабря — вместе с площадкой в районе Масловского взвоза, который сейчас сотрудники МБУ "Тюменьгормост" продолжают обустраивать рядом с мультицентром "Контора пароходства". По сравнению с прошлым годом его площадь будет больше, так как было решено установить елку в другом месте. Рядом с катком планируют установить сферический шатер, где можно будет взять коньки на прокат, купить горячие напитки и погреться.

Инна Пахомова

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# катание на коньках , катки , набережная Туры

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