Инсталляцию из радиоприемников смогут увидеть тюменцы в "Конторе пароходства"

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Саунд-арт инсталляция тюменского художника Константина Рослякова "Встречи во внешнем" откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 24 декабря в 19 часов.

В зале представят арт-объекты, созданные из радиоприемников, аппаратов графической интерпретации звука и шума.

"Выставка новаторская, для Тюмени уникальная. Она выстроена на тезисах нового материализма и плоских онтологий. Сайнс-арт здесь смыкается с саунд-артом, а тотальная инсталляция с объектной выставкой. Это исследовательский проект, поскольку здесь представлено создание незнакомых ландшафтов из привычных объектов и структур", — поделился куратор выставки Герман Преображенский.

Константина Рослякова Герман Преображенский называет сильным художником и, на его взгляд, лучшим современным художником Тюмени. По его словам, экспозиция поможет посетителям стать более восприимчивыми к окружающей реальности.

На открытии выставки пройдет экскурсия от художника и куратора. Вход свободный. Необходима регистрация.

А 25 декабря в 18 часов 30 минут начнется лекция философа Йоэля Регева, посвященная проблемам четверичного жестового кода, исчисления сред и ти-джеинга. Здесь тоже необходима регистрация.

Выставка проработает до 4 февраля. В остальные дни, кроме открытия, вход будет платным. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова