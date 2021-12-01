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Контролеры QR-кодов возглавили рейтинг самых "скандальных" профессий, по мнению тюменцев

Общество, 16:40 16 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контролеров QR-кодов назвали самой скандальной профессией 2021 года люди, опрошенные исследовательским центром Зарплата.ру. Специалисты опросили 1,7 тыс. жителей всех регионов страны и выяснили, с представителями каких профессий они скандалили чаще всего.

По мнению участников опроса, чаще всего приходилось скандалить с контролерами QR-кодов в организациях и общественных местах — 11%, работниками кол-центров — 10%, курьерами — 9%, врачами — 9%, по 5% с охранниками, таксистами и сотрудниками регистратуры в больницах. Лишь 3% указали на кондукторов в общественном транспорте и продавцов-кассиров.

Топ сфер, где отмечена самая напряженная обстановка в коммуникациях: различные услуги — 31%; бухгалтерия, финансы, банки — 11%; продажи — 11%; розничная торговля — 10%; медицина и фармация — 10%; рестораны, кафе, общепит — 8%.

При этом около 30% участников опроса отметили, что повышение оплаты труда может благотворно повлиять на “нервных” специалистов.

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# QR-код , зарплата , стресс

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