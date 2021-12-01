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Пятеро тюменцев выступят за Россию на чемпионате WorldSkills в Китае

Общество, 17:02 16 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятеро представителей Тюменской области вошли в сборную России для участия в Международном чемпионате WorldSkills в Китае. Он пройдет 12-17 октября 2022 года в Шанхае, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Виктор Лукьяненко выступит в компетенции "Кирпичная кладка"; Елизавета Подворко - "Кондитерское дело"; Данила Кулаков - "Сетевое и системное администрирование"; Алексей Малюгин - "3D-моделирование для компьютерных игр"; Богдан Ивакин - "Облачные технологии".

Подготовка к чемпионату началась. Каждый месяц в течение двух-трех недель конкурсанты по компетенции "Кондитерское дело" оттачивают свои навыки на площадке в Чебоксарах. За время тренировочных сборов ребята ежедневно под руководством международного эксперта и тренера совершенствуют свои профессиональные умения. Такой же напряженный график и у других участников чемпионата.

Профессиональное мастерство продемонстрируют 1,4 тыс. конкурсантов из 60 стран.

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# чемпионат WorldSkills

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