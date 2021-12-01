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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Система здравоохранения УФО готова увеличить коечный фонд для больных с COVID-19

Общество, 19:06 16 декабря 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Система здравоохранения УФО готова к возможному росту пациентов с COVID-19, считает полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев. Учреждения всех шести субъектов при необходимости способны как оперативно переключиться к работе с больными с коронавирусом, так и вернуться к плановой медицинской помощи, сказал он в ходе пресс-конференции ТАСС.

"Возможность наращивания коечного фонда в округе есть, с точки зрения организационного ресурса и оснащения система здравоохранения готова", - сказал он.

Полпред отметил, что в Уральском федеральном округе еще не выполнен целевой показатель по вакцинации от COVID-19. Чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета, необходимо привить еще около 1,2 млн человек.

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# коронавирус

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