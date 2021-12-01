  • 20 декабря 202120.12.2021понедельник
  • USD73,7330
    EUR83,5026
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские и ялуторовские школьники стали знатоками избирательного права

Общество, 18:03 19 декабря 2021

obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Школьники из Тюмени и Ялуторовского района стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса "Софиум", сообщает облизбирком.

В число лучших вошли Виктория Фильберт из Петелинской средней школы Ялуторовского района, Максим Кухарук и Анита Садреева из гимназии № 1 Тюмени. Ребята обучаются в 11 классах.

Всего в региональном этапе олимпиады участвовали 518 человек. Из них 291 обучается в 10 классах, 227 – в 11 классах. Призерами стали 53 человека, они получат дипломы и ценные подарки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# олимпиада , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:48 19.12.2021Число безработных в Тюменской области снизилось
19:49 19.12.2021Тоболяков приглашают новогодние мастер-классы "Будь в ресурсе"
19:36 19.12.2021Зарина Догузова: благодаря фильму "Елки-8 россияне откроют для себя Тюмень
18:53 19.12.2021Специальную чартерную программу в Тюменскую область в новом зимнем сезоне запустят 30 декабря