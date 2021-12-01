Тюменские и ялуторовские школьники стали знатоками избирательного права

| Фото: obrnadzor.gov.ru | Фото: obrnadzor.gov.ru

Школьники из Тюмени и Ялуторовского района стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса "Софиум", сообщает облизбирком.

В число лучших вошли Виктория Фильберт из Петелинской средней школы Ялуторовского района, Максим Кухарук и Анита Садреева из гимназии № 1 Тюмени. Ребята обучаются в 11 классах.

Всего в региональном этапе олимпиады участвовали 518 человек. Из них 291 обучается в 10 классах, 227 – в 11 классах. Призерами стали 53 человека, они получат дипломы и ценные подарки.