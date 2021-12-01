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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

264 нарушения антиковидных мер выявлено в Тюменской области за месяц

Общество, 19:05 17 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 264 объектах, в основном предприятиях торговли, выявили нарушения санитарно-противоэпидемических правил для предотвращения распространения COVID-19 специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области с 15 ноября по 14 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Всего проверено 630 объектов и более 4 тыс. транспортных средств. Вместе со специалистами Роспотребнадзора в проверках участвуют работники полиции, областного департамента потребительского рынка и туризма.

Составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, суды вынесли 61 постановление о штрафах на общую сумму почти 2 млн рублей. В 16 случаях за грубые нарушения по решению суда применено административное приостановление деятельности.

В преддверии новогодних праздников контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических правил в регионе будет усилен, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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# проверки , Роспотребнадзор

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