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У переработчиков Тюменской области востребованы картон, стекло и пластик

Общество, 18:24 17 декабря 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Картон, стекло и светлый ПЭТ - материал для производства пластиковых бутылок - самые востребованные у переработчиков материалы из коммунальных отходов жителей Тюменской области в 2021 году. Об этом сообщает Тюменское экологическое объединение.

В компании уточнили, что несмотря на общую статистику, на каждом заводе есть свои группы сырья, которые востребованы у переработчиков. Так, в Тюмени и на ишимском заводе тройка "лидеров" выглядит следующим образом: картон, микс голубого и прозрачного ПЭТ, стекло.

На тобольском заводе, где полезные компоненты отбирают из коммунальных отходов жителей Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов, на переработку отправились картон и светлый ПЭТ, а также пленочная группа.

"Ключевая часть реформы обращения с отходами – вовлечь как можно больше отходов во вторичный оборот. Часть отходов можно переработать в исходные товары, из других можно создать вещи менее требовательные к качеству материалов. Наши предприятия готовы предложить переработчикам до 30 наименований отобранного сырья. Ежедневно ведется работа с заказчиками, чтобы подстроиться под их нужды", – отметила первый заместитель руководителя "ТЭО" Светлана Петренко.

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# ТЭО

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