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В Тюмени правоохранительные органы в новогодние каникулы будут усиленно патрулировать улицы и общественные места

Общество, 17:09 17 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личный состав УМВД по Тюмени переводится на усиленный вариант несения службы в новогодние каникулы. Об этом на заседании антитеррористической комиссии Тюмени сказал врио начальника УМВД России по городу Дмитрий Ерошов.

Личный состав строевых подразделений ОБППСП, ДПС ГИБДД ориентирован на своевременное изъятие с улиц и других общественных мест лиц, находящихся в состоянии опьянения, дополнил он.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости населения и потенциальных объектов террористических посягательств маршруты патрулирования 17 групп задержания ОВО по Тюмени будут максимально приближены к объектам, подлежащим обязательной охране войсками национальной гвардии, критически важным объектам, потенциально опасным объектам, объектам жизнеобеспечения", - говорит начальник ОВО по городу Николай Балакирев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук призвал всех участников заседания ответственно отнестись к вопросам обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Приняты решения, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности горожан, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

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# новогодние каникулы , полиция

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