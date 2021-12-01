В Тюмени правоохранительные органы в новогодние каникулы будут усиленно патрулировать улицы и общественные места
Личный состав УМВД по Тюмени переводится на усиленный вариант несения службы в новогодние каникулы. Об этом на заседании антитеррористической комиссии Тюмени сказал врио начальника УМВД России по городу Дмитрий Ерошов.
Личный состав строевых подразделений ОБППСП, ДПС ГИБДД ориентирован на своевременное изъятие с улиц и других общественных мест лиц, находящихся в состоянии опьянения, дополнил он.
"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости населения и потенциальных объектов террористических посягательств маршруты патрулирования 17 групп задержания ОВО по Тюмени будут максимально приближены к объектам, подлежащим обязательной охране войсками национальной гвардии, критически важным объектам, потенциально опасным объектам, объектам жизнеобеспечения", - говорит начальник ОВО по городу Николай Балакирев.
Глава Тюмени Руслан Кухарук призвал всех участников заседания ответственно отнестись к вопросам обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Приняты решения, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности горожан, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.