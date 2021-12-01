Ученики тюменской "Школы фермера" РСХБ завешают обучение практикой по пчеловодству

ГАУ Северного Зауралья ГАУ Северного Зауралья

Слушатели образовательного проекта "Школа фермера", реализуемого в Тюмени Россельхозбанком на базе ГАУ "Северного Зауралья" при поддержке областного департамента АПК, приступили к практическим занятиям на этой неделе. Впереди защита выпускных работ.

Слушатели курса "Пчеловодство" прошли практику на предприятии Ишимского индивидуального предпринимателя Андрея Макарова, владельца пчелопитомника "Бакфаст Сибири", который содержит и разводит племенных пчел породы Бакфаст. Здесь ученики познакомились с процессом производства вощины, изготовления рамок, технологией выращивания пчелиных маток.

"Очень понравилось хозяйство. Мы от первого лица смогли наблюдать все тонкости технологических процессов. Информация изложена очень интересно, доступно и просто для понимания", - рассказала участница проекта Александра Храпенчук.

Еще одной площадкой для практики по пчеловодству стала пасека, состоящая из павильонов, от ООО "Медовый край" в д. Тураево Тюменского района. Сегодня это не просто компания, а целая аграрная франшиза, которой руководит Риат Файзуллин.

"Какое-то время практиковал традиционное содержание пчел — в ульях. Но когда решил расширять бизнес, выбрал павильонное. После успешной эксплуатации одного такого фургона решил запустить франшизу, дать возможность людям тоже заниматься медовым делом", — рассказал предприниматель.

Вместе со слушателями на производственных площадках присутствовала директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГАУ Северного Зауралья Юлия Зубарева. По ее словам, приобретенные знания и умения стали еще одним "кирпичиком" для формирования комплекса компетенций будущих фермеров.

"На этом этапе проекта все слушатели обновили теоретические знания, познакомились с ведущими практиками, обменялись опытом и теперь предстоит последняя часть - это написание бизнес-плана и защита его перед комиссией. Пожелаем обучающимся успеха!"- поделилась ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко.

"Мы благодарим руководство практических площадок за оказанное содействие в образовательном процессе. Именно непосредственная практическая деятельность открывает возможность студентам для осмысления теоретических подходов и формирования собственных знаний. Я желаю удачи ученикам на предстоящей защите выпускных проектов!" - резюмировал директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.