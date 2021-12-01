Автоматическую противогололедную систему монтируют на развязке Дружбы и Мельникайте в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Автоматизированная противогололедная система монтируется на развязке улиц Дружбы и Мельникайте в Тюмени. Как сообщает городская администрация, задача установки - предотвращать появление наледи на проезжей части.

Напомним, подобная система уже используется в Тюмени в тестовом режиме на развязке Мельникайте — 30 лет Победы, где специальные форсунки, расположенные по периметру путепровода, распыляют противогололедный реагент.

Система самостоятельно принимает решение, когда и в каком объеме нужно провести обработку дорожной части, чтобы не допустить гололеда. Она оборудована дорожными датчиками и метеостанцией, которая анализирует температуру воздуха, ветер и осадки.

"На основе этих данных компьютер в случае необходимости дает форсункам команду распылить реагент. Все действия автоматически заносятся в журнал", – рассказал начальник отдела МБУ "Тюменьгормост" Артем Рещиков.