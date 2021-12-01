Первый частный веткабинет открылся в Голышманово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый частный ветеринарный кабинет заработал в пос. Голышманово, сообщает Мегатюмень. Прием кошек и собак в специально оборудованном месте проводит Светлана Полещук, выучившаяся на ветеринара в Омском институте.

В Голышманово теперь есть кабинет первичного приема, дневной стационар и операционная. Появилась и новая услуга - чистка зубов животных ультразвуком. "Раньше эту процедуру рекомендовала своим клиентам проходить в городских ветклиниках", - отметила Светлана Полещук.

Количество четвероногих пациентов меняется в зависимости от сезона. В дальнейшем Светлана Полещук планирует приобрести диагностическое оборудование, чтобы оказывать помощь животным еще более оперативно и качественно.