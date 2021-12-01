Свердловская железная дорога доставила в Тюмень юных гостей Губернаторской ёлки

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

300 юных пассажиров из малых городов доставила на Губернаторскую ёлку в Тюмень Свердловская железная дорога. Напомним, Губернаторская ёлка для одаренных детей области пройдет в "Ребячьей республике" 17 и 18 декабря.

Ребята из 26 районов Тюменской области приедут на поезде в Тюмень, это ребята, добившиеся значительных успехов в творческой, спортивной, научной, социальной деятельности.

Для повышения качества проезда детей и их сопровождающих Свердловская железная дорога назначила в пригородных поездах дополнительные вагоны. Так, на пассажирских поездах Ишим – Вагай – Тюмень и Тюмень - Вагай – Ишим дополнительно назначены по два комфортабельных вагона. Все они оформлены в стиле туристического бренда Visit Tyumen.

Отметим, перевозка юных пассажиров проходит с соблюдением всех мер безопасности, профилактики коронавирусной инфекции.