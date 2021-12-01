В Тюменской области появился первый в России TikTok-аккаунт молодежной политики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области появился первый TikTok-аккаунт молодежной политики. Подписчикам проекта будут рассказывать о возможностях для молодых людей в регионе.

TikTok-аккаунт @tyumen_create покажет и расскажет о том, чем можно заниматься молодежи в Тюменской области, какие события можно посетить и многое другое.

На странице уже появились несколько роликов о тюменском дизайн-маркете, в котором жители могли приобрести новогодние сувениры и одежду от местных производителей.

"Это первый в России TikTok-аккаунт молодежной политики. В нем пользователи сервиса смогут узнать много нового о новых местах, мероприятиях и возможностях для молодых людей в нашем регионе. Снимать и публиковать развлекательные и познавательные ролики будут не только представители пространств, но и лидеры молодежных сообществ Тюменской области", — рассказал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.