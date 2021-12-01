Сотрудники Росгвардии напомнили школьникам о безопасности в Новый год

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Ежегодная акция Росгвардии "Безопасный Новый год" стартовала в Тюменской области. В ходе мероприятия представители ведомства проводят встречи со школьниками, а также вручают памятки жителям, сообщает региональное управление Росгвардии.

Так, тематические встречи состоялись в гимназии № 16 и школе № 41 в Тюмени. Офицеры вневедомственной охраны рассказали пятиклассникам о соблюдении противопожарных требований и личной безопасности во время зимних каникул.

В формате вопросов-ответов ребята повторили номера телефонов экстренных служб, а также правила использования пиротехнических изделий, гирлянд, хлопушек и бенгальских огней, необходимые меры при возникновении чрезвычайных ситуаций и правила поведения в местах с массовым пребыванием людей. Позже школьники получили буклеты и познакомились с тематической выставкой "Безопасный Новый год".

В ближайшее время более специалисты Росгвардии раздадут 1500 специально разработанных памяток жителям городов и поселков Тюменской области.