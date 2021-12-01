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Пилотный проект по реабилитации инвалидов реализуют в Тюменской области

Общество, 13:39 19 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в 2022 году станет пилотной площадкой по отработке стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность, сообщает региональный департамент социального развития.

Этот опыт даст импульс к дальнейшему развитию региональной системы комплексной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов.

В 2021 году Тюменская область уже участвовала в федеральных проектах и программах в сфере реабилитации инвалидов, детей-инвалидов. Так, в рамках госпрограммы "Доступная среда" в регионе с 2020 года реализуются мероприятия по формированию системы комплексной реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов. За два года на реализацию этой программы, кроме областных средств, привлечено 6 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило расширить спектр предоставляемых услуг, внедрить инновационные технологии, формы и методы работы с инвалидами.

В рамках национального проекта "Демография" реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. На базе центров социального обслуживания организованы пункты проката технических средств реабилитации. Закуплено более 800 единиц технических средств для ухода, в том числе, многофункциональные кровати, мобильные поручни, ходунки, противопролежневые системы. Также создан виртуальный каталог, ознакомиться с которым можно на сайте областного центра реабилитации инвалидов.

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# инвалиды , национальный проект Демография , реабилитация

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