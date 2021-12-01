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Жителям Ишима предлагают написать себе послание в будущее

Общество, 14:29 19 декабря 2021

Почта России | Фото: Почта России

Новогодняя почта будет работать в мультицентре "Моя территория" в Ишиме с 21 по 30 декабря. Ежедневно с 10 до 22 часов желающие смогут написать себе послание на 2022 год, а через год команда пространства отправит письма на указанный адрес, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Участникам предлагают описать, какими они видит себя в новом году, в чем преуспели, чего добились. Те, кто не сможет принять участие очно, могут создать виртуальную версию письма и написать свои планы на 2022 год онлайн.

По словам медиаменеджера мультицентра "Моя территория" в Ишиме Ксении Усольцевой, координировать написание писем будет администратор мультицентра. Он поможет с выбором темы: переосмысление прошлого опыта, мотивация к будущим успехам, конкретизация желаний и постановка целей.

Для входа на площадку необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, а также документ, удостоверяющий личность.

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# Моя территория , мультицентр , Новый год

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