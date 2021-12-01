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Тобольские баскетболисты дважды уступили в Майкопе

Спорт, 12:29 20 декабря 2021

БК "Нефтехимик" во ВКонтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во ВКонтакте

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел два поражения в выездных матчах первенства Российской Суперлиги-2.

В Майкопе тоболяки уступили местному клубу "Динамо МГТУ". Первая встреча завершилась со счетом - 76:88. Самым результативным в составе гостей стал Виктор Кашин, набравший 20 очков. В повторном поединке тоболякам не удалось взять реванш. 101:86 в пользу "Динамо МГТУ". У гостей Никита Солдатов набрал 27 очков и сделал 10 подборов.

"Нефтехимик" остался на восьмой строчке в турнирной таблице. У подопечных Дмитрия Тараканова 24 очка. Завершающие игры года тоболяки проведут 22 и 23 декабря в Ставрополе. Там они сыграют против местного "Динамо".

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик

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