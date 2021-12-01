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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 146 ВИЧ-положительных семей получили дополнительное питание

Общество, 16:09 20 декабря 2021

служба ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | Фото: служба ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД»

146 ВИЧ-положительных семей Тюменской области получили дополнительное питание. Помощь оказана по проекту "Сохраняя здоровье семьи". Его реализует реабилитационный центр социально-психологической помощи химически зависимым Натальи Устюжаниной "Поколение", сообщает Центр профилактики и борьбы со СПИД.

Проект действует 15 месяцев. Главная идея – оказать материальную, информационную, консультационную помощь для продолжения лечение от ВИЧ, защитить своих детей от заражения ВИЧ-инфекцией.

Семьи - участницы получили 590 продуктовых наборов для взрослых и детей. ВИЧ-положительным мамам с новорожденными детьми передали 70 наборов сухих молочных смесей: им не рекомендуется кормить детей грудью, чтобы не заразить их. Также каждая семья получила антисептик, одноразовые маски и перчатки.

Пациентам доставили антиретровирусные лекарственные препараты. Надлежащее участие семьи в диспансерном наблюдении в Центре СПИД, регулярный прием антиретровирусных препаратов были основанием для участия семьи в проекте.

"Сегодня, основываясь на последних крупных научных исследованиях, мы уже можем сказать, что ВИЧ-положительный человек, правильно получающий антиретровирусную терапию, имеющий неопределяемый уровень вируса в крови, становится безопасен для общества, перестает быть источник заражения, – отметила руководитель "Поколения" Наталья Устюжанина. – Поэтому обязательным условием участия семей в нашем проекте было соблюдение условий приема антиретровирусных препаратов".

По словам организаторов, участники проекта отметили своевременность оказанной помощи. Так, продуктовый набор поддержал женщину, которая в пандемию потеряла работу и с трудом могла прокормить двух своих детей.

Проект "Сохраняя здоровье семьи" реализовывался с Тюменским центром профилактики и борьбы со СПИД. В этом году центр получил первую премию в номинации "Прорыв в лечении" во всероссийском конкурсе "Лучший Центр СПИД". Тюменская общественная организация "Поколение" стала лауреатом международного форума добровольцев #МЫВМЕСТЕ.

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# ВИЧ , продукты питания , СПИД

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