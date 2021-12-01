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Воспитанники тюменского "Кванториума" стали призерами всероссийских соревнований

Общество, 16:31 20 декабря 2021

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Воспитанники детского технопарка "Кванториум" из Тюмени Леонид Колесов, Богдан Айметдинов и Юлия Самойленко заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по радиоуправляемым моделям в компьютерном симуляторе VRC Pro - "KvantoRace 2021", сообщает региональный департамент по спорту.

Всего за победу боролись 25 команд со всей России. Победителем стала команда из Брянска "Автобрянск-1". Они набрали 28 баллов и вырвались вперед, опередив тюменцев всего на один балл.

Как рассказала капитан тюменской команды Юлия Самойленко, конкуренция на состязаниях была высокой.

"Выйти в число лидеров нам помогли навык и умение управлять моделью. Усиленно начали готовиться за неделю до старта, отрабатывали практическую часть ежедневно. Было интересно принять участие в таком масштабном соревновании, ведь оно очень популярно среди ценителей этого направления", - рассказала она.

Проводил соревнования тюменский детский технопарк "Кванториум". Сильнейшие команды соревновались онлайн и демонстрировали свою подготовку на всероссийском уровне. Геймеры управляли игрушечными автомобилями в современной графике. Процесс был максимально приближен к реальным соревнованиям.

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# кванториум , соревнования

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