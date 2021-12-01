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На участке трассы Екатеринбург - Тюмень на несколько часов введут реверсивное движение

Общество, 17:03 20 декабря 2021

Уралуправдор | Фото: Уралуправдор

Реверсивное движение будет действовать 48-м км трассы Екатеринбург – Тюмень с 10 до 17 часов 22 декабря. Как сообщает Уралуправтодор, ограничение связано с ремонтом железнодорожного переезда на данном участке дороги.

На время выполнения работ движение автотранспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по телефону диспетчерской службы Уралуправтодор: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# ограничение движения , реверсивное движение , Уралуправтодор

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