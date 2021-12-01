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В Тобольске 72 рабочих и 116 спецавтомобилей вышли на уборку снега

Общество, 15:32 20 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

116 спецмашин и 72 дорожных рабочих задействовано в уборке улиц и дорог Тобольска 20 декабря. Вывезено 892 кубометров снега, сообщает городская администрация.

Для очистки дворов многоквартирных домов управляющие компании также привлекли свою технику. 28 погрузчиков и самосвалов работают в микрорайонах. Дворники с самого утра очищают тротуары и придомовые территории.

По прогнозам синоптиков снежная погода продержится ближайшие дни.

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# Тобольск , уборка снега

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