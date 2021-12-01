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Спектакль тюменского театра "Ангажемент" признан лауреатом международного фестиваля

Общество, 18:39 20 декабря 2021

angagement.info | Фото: angagement.info

Золотой диплом лауреата II Международного онлайн-фестиваля одной пьесы Александра Вампилова "Утиная охота 20.21" получил молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко.

Также тюменцы отмечены специальным дипломом эксперта фестиваля Людмилы Кастлер (Франция) за оригинальное оформление пространства сцены и впечатляющее освещение, за метафорику начальной и финальной сцены спектакля, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

В фестивале участвовали 25 спектаклей из восьми стран: России, Литвы, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и Японии.

Премьера "Утиной охоты" в "Ангажементе" состоялась в марте 2021 года. За исполнение роли Зилова Денис Юдин уже был удостоен премии СТД, а Виталий Криницин за эту же роль – премии В.С. Загоруйко.

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# спектакль , театр «Ангажемент»

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