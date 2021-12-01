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В Тюменской области 85% многоквартирных домов с долевым участием строят с эскроу-счетами

Экономика, 18:43 20 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

85% многоквартирных домов с долевым участием в Тюменской области строятся с привлечением денежных средств на эскроу-счета, сообщает региональное Главное управление строительства.

С привлечением средств дольщиков строят 238 домов. 63 застройщика реализуют с привлечением средств дольщиков 187 проектов жилищного строительства площадью 2 млн 355 тыс. кв. м.

По 167 проектам (206 домов) получено проектное банковское финансирование. Специалисты управления ведут мониторинг каждого проекта.

В целом в стадии строительства находятся 292 многоквартирных дома.

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# жилищное строительство , эскроу-счета

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