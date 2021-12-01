В Тюменской области 85% многоквартирных домов с долевым участием строят с эскроу-счетами
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
85% многоквартирных домов с долевым участием в Тюменской области строятся с привлечением денежных средств на эскроу-счета, сообщает региональное Главное управление строительства.
С привлечением средств дольщиков строят 238 домов. 63 застройщика реализуют с привлечением средств дольщиков 187 проектов жилищного строительства площадью 2 млн 355 тыс. кв. м.
По 167 проектам (206 домов) получено проектное банковское финансирование. Специалисты управления ведут мониторинг каждого проекта.
В целом в стадии строительства находятся 292 многоквартирных дома.