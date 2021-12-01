Многодетным семьям тюменских медиков подарили ноутбуки

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Многодетные семьи медицинских работников из Тюмени и Нижней Тавды получили ноутбуки к Новому году. Технику в рамках акции "Елка желаний" подарил секретарь регионального отделения "Единой России", руководитель фракции партии в Тюменской областной думе Андрей Артюхов.

В семье фельдшера Марины Лукьяновой из Нижней Тавды семеро детей, в том числе четверо племянников, которых они взяли на воспитание.

Анастасия Байдакулова много лет трудится в медсанчасти "Нефтяник" лабораторным техником по бактериологии, с мужем они не только воспитывает троих собственных детей, но и взяли под опеку еще одного ребенка, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Депутаты-единороссы стараются поддерживать медицинских работников с самого начала пандемии. Особое внимание уделяется многодетным семьям. В таких семьях обычно растет много школьников и компьютеры необходимы для учебы и развития", — говорит Андрей Артюхов.

Напомним, что в 2021 году новшеством благотворительной акции "Елка желаний" стала возможность поздравить с Новым годом медиков, работающих в ковидных моногоспиталях. Все желающие могут подписать для них открытки или приобрести подарки.