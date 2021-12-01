Лауреатами "Димитриевской субботы" в Тюмени стал ВИА "Робинзон" из Ишима

| Фото: организаторов "Димитриевской субботы" | Фото: организаторов "Димитриевской субботы"

Более 120 исполнителей и музыкальных коллективов из семи стран мира приняли участие в конкурсе патриотической песни "Димитриевская суббота" в Тюмени, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Номинацию "Вокально-инструментальные ансамбли от 14 до 17 лет" возглавили три тюменских коллектива. Лауреатами стал ВИА "Робинзон", дипломанты I степени - MEGADETство и дипломанты II степени - ВИА "Алые паруса".

Региональные коллективы ВИА "Краски лета" и вокально-инструментальный ансамбль "Горизонт" им. В.А. Низовских участвовали в этой же номинации, но в категории от 18 до 35 лет. Ансамбли стали обладателями дипломов 1 и 2 степеней.

У вокальных групп (от 14 до 17 лет) лауреатство праздновала "VIVA" , диплом второй степени получил фольклорный ансамбль "Родничок". У групп 18-35 лет первое место занял ансамбль казачьей песни "СветлоЯр".

Номинацию "Исполнители песен от 14 до 17 лет" покорили ямалец Даниил Мишуков и тюменка Александра Фуникова. Обладателями диплома первой степени стали Ульяна Скареднова и Надежда Гирина из Тюменской области. В старшей возрастной группе отличилась еще одна представительница тюменского региона – Тамилла Мамедова.

Лучшими авторами-исполнителями стали Матвей Гилев и группа "Робинзон" из Ишима. А лучший видеоклип на авторскую песню создал Артем Ткачев из п. Боровский.

Также исполнители Тюменской области отмечены специальными призами. Хор Тюменского духовного училища и хор женских классов Тобольской православной гимназии — "За сохранение традиций фестиваля", а Аделина Кюрджиева — "За искреннее и проникновенное исполнение песни "Журавли".