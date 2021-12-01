Тюменцы бесплатно побывали в Башкирии и Нижнем Новгороде по программе студенческого туризма

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Одиннадцать учащихся Тюменского госуниверситета побывали летом 2021 года в Башкирии и Нижнем Новгороде благодаря российской программе студенческого туризма. Чтобы отправиться в путешествие, ребята прошли предварительный отбор, организованный вузом, сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе международного молодежного центра.

"В ТюмГУ организовали конкурс на участие в поездке. Одним из условий было написать пост о том, почему именно ты должен поехать в путешествие. Счастливчики, которые прошли отбор, отправились за новыми впечатлениями. Для кого-то участие в программе стало завершающей точкой учебного года после практики. Кому-то путешествие позволило отдохнуть и плавно перейти к подготовке к новому семестру", - отметили в международном молодежном центре.

В Башкирию отправилась группа из шести человек. Сначала студенты побывали в музеях Башкирского госуниверситета, на экскурсии в Уфе, где гидами выступили представители туристического клуба вуза. Далее тюменцы отправились в Ишимбайский район, где забрались на скалу Калим Ускан, спустились в Салаватскую пещеру, посмотрели на водопад Кук-Караук, послушали местные легенды и полазали по скалам.

"Все эти походы, стоящие неимоверных усилий, доказывают, что человек может все. Горжусь собой и благодарю ТюмГУ и БашГУ за прекрасную возможность прикоснуться к природе Башкортостана", - рассказала студента Тюменского госуниверситета Елизавета Юрина.

Еще одна группа из пяти студентов посетила Нижний Новгород. Они посмотрели не только город, но и знаменитые окрестности. Ребята лепили свистульки из глины и дегустировали пряники в Городце, обошли Светлояр, прогулялись по старинной усадьбе в Подвязье.

"Вся наша компания в восторге от поездки в Нижний Новгород. Эмоции просто на высоте. Я с теплотой пересматриваю снимки и вспоминаю это время. Каждый день мы открывали новую страничку истории Нижегородской земли", - поделилась студентка ТюмГУ Ирина Пидлужная.

Возможность провести каникулы в путешествиях по России была предоставлена благодаря программе студенческого туризма, организованной Минобрнауки России и Международным молодежным центром Российского университета дружбы народов. Площадками программы является 21 вуз страны. Студенты познакомились не только с архитектурой и историей городов, но и с молодежными креативными пространствами, передовыми научными лабораториями университетов и практиками студенческого самоуправления в вузах.

"Студенческий туризм открыл возможности для студентов посетить те места России, о которых они давно мечтали, познакомиться с единомышленниками, провести каникулы необычно. В будущем Минобрнауки России планирует расширить программу студенческого туризма до 150 вузов по всей стране", - добавили в международном молодежном центре.

Любовь Голышева