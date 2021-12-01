Как наряжались на рождественские маскарады тюменцы в XIX веке, покажут на выставке

| Фото: группа ТЕКУТЬЕВка ВКонтакте | Фото: группа ТЕКУТЬЕВка ВКонтакте

Презентация выставки "Ах, маскарад! Удивительный мир!" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 24 декабря в 14 часов 30 минут. В основе экспозиции — фотографии из семейной коллекции семьи Брюхановых, иллюстрации костюмов из иностранных журналов мод конца XIX—начала XX веков и рисунки художницы Елены Доменновой.

Рождество и Новый год тюменцы отмечали с семьями в домашней обстановке, а во время Святок веселились в больших шумных компаниях на балах-маскарадах. В конце XIX–начале XX веков в приказчичьем клубе и в театре Текутьева горожане демонстрировали удивительные маскарадные костюмы.

Как проходили такие маскарады в Тюмени, каковы были правила их проведения, какие костюмы представлялись на суд жюри и какие призы получали победители конкурса маскарадных костюмов, расскажут на презентации выставки.

Запись на встречу по телефонам: 8 (3452) 22-52-37, 8-912-38-23-293, QR-код не требуется.