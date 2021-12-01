Тюменка Мария Нижегородцева стала призером первого конкурса "Лучшие няни России"

| Фото: из личного архива Марии Нижегородцевой | Фото: из личного архива Марии Нижегородцевой

Младший воспитатель тюменского детского сада № 134 "Веснушки" Мария Нижегородцева стала призером первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучшие няни России". Тюменка отмечена в номинации "Творческое вдохновение".

Она успешно преодолела заочный региональный этап и прошла в очный финал конкурса, который собрал в Москве 16 конкурсанток из разных регионов страны. Участницы продемонстрировали знание требований профессионального стандарта, профессиональное мастерство и творческий подход в конкурсных состязаниях "Я – профи", "Здравствуйте, я ваша няня", "Первая помощь", "Что делать, если…", "Расскажи мне сказку".

"Конкурс проходит впервые, и я рада, что интерес к моей профессии повышается. Я участвовала, чтобы попробовать свои силы и набраться опыта, пообщаться с коллегами. Довольна своим результатом, он подстегивает совершенствоваться в своем деле", - рассказала Мария Нижегородцева.

В детском саду "Веснушки" тюменка работает четвертый год, занимается с детьми трех-пяти лет. В профессию пришла по примеру мамы, воспитателя детского сада.

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

По данным Минпросвещения России, первый конкурс "Лучшие няни России" собрал 142 участницы из 14 регионов. Гран-при получила Наталья Разгудаева из г. Шумерля Чувашской Республики.

"Надеемся, что конкурс "Лучшие няни России" привлечет внимание родителей, общественности, специалистов и станет действительно институтом развития профессионального интереса всего образовательного сообщества", – отметила заместитель министра просвещения России Анастасия Зырянова.

Татьяна Ковалева