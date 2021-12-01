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Более 700 тысяч просмотров собрали ролики тюменского телеведущего в Instagram и TikTok

Общество, 18:46 22 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ведущий телеканала "Тюменское время" стал звездой в социальных сетях. 10 декабря в Instagram и ВКонтакте "Тюменского времени" был опубликован первый ролик с ведущим Игорем Жариковым, читающим текст песни "Феллини" Galibri & Mavik. После были сняты и опубликованы еще несколько роликов.

HammAli & Navai репостнули в свой аккаунт в Instagram прочтение трека "Птичка", Tanir & Tyomcha — "Потеряли пацана", Galibri & Mavik — "Феллини". "Птичку" также разместили в фан-сообществе группы. Благодаря информационной поддержке исполнителей ролики разошлись по сети и собрали больше 700 тысяч просмотров в Instagram и TikTok канала "Тюменское время"

Сейчас у проекта появился собственный аккаунт в TikTok, он собрал уже более 500 тысяч просмотров и почти 2 тысячи подписчиков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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