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Известные композиции из мультфильмов исполнит Тюменский филармонический оркестр

Общество, 08:10 24 декабря 2021

kto72.ru

Концерт "Новогодняя Мультсимфония" начнется в Тюменской филармонии 25 декабря в 12 часов и в 18 часов. В программе классические и всем знакомые композиции из мультфильмов, сообщает ТКТО.

"Каждый концерт для детей в сопровождении филармонического оркестра по-своему интересен и неповторим. Такие встречи с музыкой позволяют совсем юным слушателям прикоснуться к богатейшей музыкальной культуре, впервые увидеть музыкальные инструменты, запомнить и полюбить их звучание", - отмечают организаторы.

Талисманом концерта станет веселый и доброжелательный Микки, мышонок из волшебного мира The Walt Disney Company.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте.

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# концерт , мультфильмы

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