В Тюменской области выплаты пенсий и пособий за январь 2022 года пройдут 29 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кредитными организациями произведут зачисление пенсий и иных выплат за январь 2022 г. - 29 декабря 2021 г. Это будет сделано для тех, кто получает пенсию 8 числа, сообщает отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области.

Доставка пенсий и иных соцвыплат в январе 2022 г. организациями почтовых служб будет осуществляться в соответствии с графиком доставки и с учетом режима работы структурных подразделений "Почты России" в праздничные дни.

Ежемесячные выплаты за декабрь одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет (включительно) и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) выплатят 29 декабря.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала за январь будут профинансированы в первый рабочий день после праздников.