В Тобольском районе запустили движение по зимникам

| Фото: Тобольский район во ВКонтакте | Фото: Тобольский район во ВКонтакте

Движение автомобилей по зимним автотрассам разрешено в Тобольском районе с 23 декабря, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Временные дороги приняли в эксплуатацию, подрядчик приступил к их содержанию. У комиссии к зимникам замечаний нет. 13 трасс устроены с учетом всех требований: установлены знаки, в районе ледовых переправ - КПП с дежурным.

На ледовых переправах установлены ограничения по массе автомобилей: через р. Носка в д. Носкинская - 20 тонн, через р. Иземетка в районе д. Иземеть - 20 тонн, через р. Алымка в районе с. Ачиры - 15 тонн, через р. Носка в районе д. Топкинская - 20 тонн, через р. Топкинбашская в районе д. Топкинбашева - 10 тонн, через р. Носка в районе с. Лайтамак – 20 тонн, через р. Носка в д. Янгутум - 20 тонн.

Общая протяженность зимних дорог в Тобольском районе – 347 километров. По зимникам движется спецтранспорт, доставляют продовольствие, жители населенных пунктов Заболотья выезжают в город и соседние села.