19 тюменских детей с СМА получают лечение на средства фонда "Круг добра"

Фото: https://mosmedpreparaty.ru Фото: https://mosmedpreparaty.ru

19 детей из Тюменской области со спинальной мышечной атрофией получают лечение на средства фонда "Круг добра", сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

"Еще один ребенок – на стадии назначения терапии. Как только будет определен лекарственный препарат для лечения редкого заболевания, заявку и документы направят в фонд", - уточнили специалисты.

Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года, всего средства на лечение получают около 1000 российских детей, рассказал во время пресс-конференции президент России Владимир Путин. Источником финансирования является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают больше, чем в среднем по стран.