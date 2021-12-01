19 тюменских детей с СМА получают лечение на средства фонда "Круг добра"
19 детей из Тюменской области со спинальной мышечной атрофией получают лечение на средства фонда "Круг добра", сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
"Еще один ребенок – на стадии назначения терапии. Как только будет определен лекарственный препарат для лечения редкого заболевания, заявку и документы направят в фонд", - уточнили специалисты.
Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года, всего средства на лечение получают около 1000 российских детей, рассказал во время пресс-конференции президент России Владимир Путин. Источником финансирования является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают больше, чем в среднем по стран.