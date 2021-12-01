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19 тюменских детей с СМА получают лечение на средства фонда "Круг добра"

Общество, 18:28 23 декабря 2021

Фото: https://mosmedpreparaty.ru

19 детей из Тюменской области со спинальной мышечной атрофией получают лечение на средства фонда "Круг добра", сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

"Еще один ребенок – на стадии назначения терапии. Как только будет определен лекарственный препарат для лечения редкого заболевания, заявку и документы направят в фонд", - уточнили специалисты.

Напомним, фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года, всего средства на лечение получают около 1000 российских детей, рассказал во время пресс-конференции президент России Владимир Путин. Источником финансирования является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают больше, чем в среднем по стран.

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# Владимир Путин , пресс-конференция

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