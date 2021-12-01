Поисковый отряд "Савояр" из Тюмени стал отрядом года

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Поисковый отряд "Савояр" из Тюмени признан лучшим отрядом года. Церемония награждения прошла в Тюменском технопарке, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Жюри отметило отряды за активное участие в поисковом движении Тюменской области по итогам их деятельности за последние 12 месяцев. Вторыми стали ишимцы из отряда "Санбат", третьими - участники тюменского отряда "Память сердца".

Вручены награды обладателям званий "Юный поисковик года". Их получили Вероника Хитёва из тюменского отряда "Савояр" и Михаил Ольхов из ялуторовского отряда "Память". Награды поисковикам вручил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.