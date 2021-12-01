Роспотребнадзор: тюменцы забывают о необходимости QR-кодов в кинотеатрах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В кинотеатре "Синема Парк" ТРЦ Гудвин соблюдаются все меры против распространения новой коронавирусной инфекции. К такому заключению пришли специалисты Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области во время проверочного рейда.

"Было проведено обследование кинотеатра, по результатам осмотра установлено, всё соблюдается, замечаний нет", — сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елена Третьякова. При этом проверяющие отмечают, что тюменцы забывают предъявлять QR-коды при входе в кинотеатр.

Напомним, 17 декабря QR-коды для посещения торговых и торгово-развлекательных центров Тюменской области были отменены, однако они всё еще требуются, чтобы побывать в кинотеатрах, театрах, концертных залах, цирке, объектах спорта, в фитнес-центрах, аквапарках, СПА-комплексах, саунах и на термальных источниках.

К системе пропуска по сертификатам Тюменская область вернется с 20 января. Тогда же QR-код будет введен в салонах красоты, косметических салонах, соляриях, парикмахерских. Его попросят предъявить на входе на базах отдыха, туристических базах, ночных клубах, дискотеках и предприятиях общественного питания.