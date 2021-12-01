Предпринимательница открыла веткабинет в Голышманово на средства микрозайма

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Ветеринарный кабинет открыла в Голышманово предпринимательница Светлана Полещук при поддержке местного представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", сообщает администрация городского округа.

Несколько лет назад ветеринар начала лечить четвероногих пациентов на дому, где оборудовала место для приема. Из-за высокого спроса на услуги специалист решила открыть специализированный веткабинет.

"Его оборудовали хирургическим инструментом, купили скалер для чистки зубов животных, так как много владельцев обращаются с проблемой больных зубов и наличием зубного камня у кошек и собак. На банальную чистку зубов клиентов приходилось отправлять в город, но не все ехали. Услуги предоставляю все те же, но улучшились условия приема и проведения операций", - рассказала Светлана Полещук.

В новом ветеринарном кабинете создана зона ожидания для клиентов и их питомцев, приемная, хирургический кабинет. В дневном стационаре теперь будут наблюдать динамику лечения животных, здесь они будут дожидаться своих хозяев после процедур и операций.

"Фонд микрофинансирования выдал микрозайм на покупку оборудования в ветеринарный кабинет, взял проект на сопровождение и помог подобрать удобное помещение. Финансовые средства и любую другую поддержку инвестагентства может получить любой предприниматель нашего округа", — сообщила директор Голышмановского представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Наталья Дерзова.

Светлана Полещук занимается лечением кошек и собак. Поток клиентов меняется от сезона к сезону. Во время активности клещей приходят по 10-15 человек в день. Много работы у ветеринара в период инфекционных заболеваний.

Открытие веткабинета пока не снимает вопросы диагностики: чтобы поставить четвероногому другу диагноз, нужен хотя бы анализатор крови. Для более глубоких исследований голышмановцы возят животных в городские клиники. Закупка диагностического оборудования - следующий этап. Сейчас же ветеринар планирует открыть при кабинете аптечный пункт и магазин зоотоваров.