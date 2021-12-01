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Тобольские баскетболисты завершили год победой в Ставрополе

Спорт, 16:34 24 декабря 2021

БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте

На победной ноте завершили 2021 год баскетболисты тобольского клуба "Нефтехимик".

В Ставрополе они переиграли местный клуб "Динамо" - 93:76. Тоболяки уже к перерыву вели с преимуществом в 14 очков. Во второй половине матча подопечные Дмитрия Тараканова уверенно довели матч до победы. Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Никита Солдатов. Он набрал 23 очка и сделал 14 подборов.

В первой встрече этих команда тобоялки были также сильнее - 93:84.

БК "Нефтехимик" закончил календарный год на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 очков. Следующие матчи тоболяки проведут на выезде против "Чебоксарских ястребов" 11 и 12 января.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик

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