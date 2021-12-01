Жители Тюменской области стали участниками марафона добрых дел

| Фото: Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Задания волонтерского адвент-календаря выполнили семьи юга Тюменской области в предновогодние дни. Тобольский мультицентр "Моя территория" предложил школьникам придумать задачи. Ими стали добрые дела: слепить "ДоброСнеговика", отправить доброе смс близким, раздать мандарины прохожим, испечь имбирное печенье вместе с мамой.

"Участники очень постарались. Приятно знать, что нас окружает так много отзывчивых людей. Накануне праздника это еще больше заставляет верить в новогодние чудеса", - сказала руководитель тобольского мультицентра "Моя территория" Светлана Спехова.

Выполнение заданий адвент-календаря увлекло многие семьи. Участники сделали более 100 публикаций с хэштегом #делосемейное72. Самые активные получили в подарок настенный календарь "Хороший год 2022", где отмечены все самые важные "добрые" даты в году, сообщает Мегатюмень.