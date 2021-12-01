Мастер-классы по йоге и психологии ждут тюменцев в январе в "Конторе пароходства"

Мастер-классы, выступления музыкантов, массовые катания на коньках пройдут на зимней площадке у "Конторы пароходства" в январе 2022 года. Мероприятия будут бесплатными для всех посетителей. На некоторые обязательна регистрация.

Первое событие пройдет 4 января. В 16 часов начнется мастер-класс по изготовлению новогоднего браслета из бисера.

5 января в 11 часов запланирована практика йоги от школы "Мудра".

7 января с 18 до 21 часа всех ждут на катке возле "Конторы пароходства", где пройдет массовое катание под диджей-сет от объединения MILLENIUM.

8 января в 16 часов пройдет лекция "Психологическая поддержка в сложной жизненной ситуации" с психологом Милей Ибрагимовой.

8 января в 19 часов гостей приглашают на "Звуковую встречу с Евгением Писарченко". Событие приурочено к выставке "Встречи во внешнем". Электронная музыка поможет лучше погрузиться в ее атмосферу.

"Мероприятиями зимней площадки на январские праздники мы хотим создать для горожан возможность отдыха с приятной атмосферой. Ждем гостей на все события, они подходят для разных возрастов. Особенно на каток, который стоит рядом с красиво украшенными елкой и зданием "Конторы пароходства", — рассказала руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

За актуальными новостями можно следить на сайте и в социальных сетях "Конторы пароходства".

Для участия в мероприятиях, проходящих внутри мультицентра, на входе нужно показать удостоверяющий личность документ и QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 48 часов до посещения, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".