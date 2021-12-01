Микрозелень, леденцы и мороженое по советскому стандарту представили на ярмарке от "Покупай тюменское"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наборы для выращивания микрозелени, леденцы с Дедами Морозами и тиграми, мороженое по советскому стандарту могут найти тюменцы на ярмарке местных производителей от проекта "Покупай тюменское", которая открылась на рынке "Алебашевский Bazar" 24 декабря.

Компания MiniGreen привезла на ярмарку свежую микрозелень и наборы для самостоятельного выращивания семян. Также здесь можно приобрести семена кресс-салата, редиса, мизуны и других растений. "Самые ходовые – это брокколи и редис. Они быстро растут и всем знаком их вкус. Среди свежей зелени тюменцы часто выбирают подсолнечник, горошек, рукколу, базилик. Зелень очень полезна, в этой фазе у растений сосредоточено максимальное количество питательных веществ", – рассказала представитель компании Валерия Фокина.

По ее словам, выращивать зелень самому легко, она неприхотлива. Желательно установить над лотком с семенами освещение. Но есть культуры наподобие красной мизуны, которая может вырасти и без света.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители дома карамели "Ландрин" подготовили тематические сладости к приближающемуся празднику. Здесь можно приобрести леденцы в виде снеговиков, пингвинов, варежек, тигрят. Горожане могут выбрать себе леденцовые трости с вишневым вкусом, "Дедов Морозов" с вкусом барбариса.

"Все это ручная работа. Красители натуральные, а ароматизаторы идентичны натуральным", – добавила представитель дома карамели " Ландрин" Лина Чайникова.

40 видов продукции привезла из с. Юргинское индивидуальный предприниматель Татьяна Швейн. Здесь можно выбрать молоко, сыры, творог, мороженое. "Вся продукция на сто процентов натуральна. Если говорить про мороженое, оно изготовлено по советскому ГОСТу, свежих сливок. Мы часто участвуем в ярмарках и понимаем, что тюменцы любят наши сливки "Деревенские", сливочное масло, творог. На этой ярмарке мы запустили акцию на творог пятипроцентной жирности – килограмм отпускаем за 140 рублей", – рассказала Татьяна Швейн.

Рядом расположился холодильник с мороженым тюменской фирмы "Пашуня". Как рассказала представитель компании Александра Быкова, это бренд безмолочного мороженого на основе банана. Здесь представлена продукция с добавлением ягод, кокоса, шоколада. " Мороженое подходит аллергикам и тем, кому нельзя лактозу, а также веганам и вегетарианцам", – добавила Александра Быкова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также здесь можно увидеть натуральные газировки из ягод и фруктов, колбасы, рыбу, сыры. Ярмарка будет работать и 25 декабря.

Инна Пахомова