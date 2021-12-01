  • 25 декабря 202125.12.2021суббота
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -20..-22 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Микрозелень, леденцы и мороженое по советскому стандарту представили на ярмарке от "Покупай тюменское"

Общество, 20:05 24 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наборы для выращивания микрозелени, леденцы с Дедами Морозами и тиграми, мороженое по советскому стандарту могут найти тюменцы на ярмарке местных производителей от проекта "Покупай тюменское", которая открылась на рынке "Алебашевский Bazar" 24 декабря.

Компания MiniGreen привезла на ярмарку свежую микрозелень и наборы для самостоятельного выращивания семян. Также здесь можно приобрести семена кресс-салата, редиса, мизуны и других растений. "Самые ходовые – это брокколи и редис. Они быстро растут и всем знаком их вкус. Среди свежей зелени тюменцы часто выбирают подсолнечник, горошек, рукколу, базилик. Зелень очень полезна, в этой фазе у растений сосредоточено максимальное количество питательных веществ", – рассказала представитель компании Валерия Фокина.

По ее словам, выращивать зелень самому легко, она неприхотлива. Желательно установить над лотком с семенами освещение. Но есть культуры наподобие красной мизуны, которая может вырасти и без света.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители дома карамели "Ландрин" подготовили тематические сладости к приближающемуся празднику. Здесь можно приобрести леденцы в виде снеговиков, пингвинов, варежек, тигрят. Горожане могут выбрать себе леденцовые трости с вишневым вкусом, "Дедов Морозов" с вкусом барбариса.

"Все это ручная работа. Красители натуральные, а ароматизаторы идентичны натуральным", – добавила представитель дома карамели " Ландрин" Лина Чайникова.

﻿

40 видов продукции привезла из с. Юргинское индивидуальный предприниматель Татьяна Швейн. Здесь можно выбрать молоко, сыры, творог, мороженое. "Вся продукция на сто процентов натуральна. Если говорить про мороженое, оно изготовлено по советскому ГОСТу, свежих сливок. Мы часто участвуем в ярмарках и понимаем, что тюменцы любят наши сливки "Деревенские", сливочное масло, творог. На этой ярмарке мы запустили акцию на творог пятипроцентной жирности – килограмм отпускаем за 140 рублей", – рассказала Татьяна Швейн.

﻿

Рядом расположился холодильник с мороженым тюменской фирмы "Пашуня". Как рассказала представитель компании Александра Быкова, это бренд безмолочного мороженого на основе банана. Здесь представлена продукция с добавлением ягод, кокоса, шоколада. " Мороженое подходит аллергикам и тем, кому нельзя лактозу, а также веганам и вегетарианцам", – добавила Александра Быкова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также здесь можно увидеть натуральные газировки из ягод и фруктов, колбасы, рыбу, сыры. Ярмарка будет работать и 25 декабря.

﻿

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# продукция , товаропроизводители , ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 24.12.2021Микрозелень, леденцы и мороженое по советскому стандарту представили на ярмарке от "Покупай тюменское"
18:25 24.12.2021В Тюмени Дед Мороз откроет свою резиденцию 25 декабря
18:03 24.12.2021Тюменцев приглашают на новогодние программы в своих районах
17:52 24.12.202125 декабря - события дня