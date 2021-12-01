Выдержанный в кофейном зерне сыр привезли тюменские сыровары на Igolka market

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сыр "Драй Джек", выдержанный в кофейном зерне, представила семейная сыроварня "Тюменский сыровар" на ярмарке Igolka market, которая открылась на рынке "Алебашевский Bazar" 24 декабря.

"Наша фишка – сыр "Драй Джек". На несколько месяцев мы полностью погружаем сырную головку в дробленое кофейное зерно. Затем достаем ее, обмазываем оливковым маслом и посыпаем черным перцем. В таком виде он уже подается на стол. Это идеальный сыр к утренней чашке кофе", – пояснила главный сыровар Ксения.

Сыровары привезли и сыр "Агат". Его делают только из летнего молока, поэтому его производство ограничено.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Производство расположено недалеко от Тюмени – в с. Богандинское. Летом 2021 года "Тюменский сыровар" открыл в городе собственный магазин. "Мы за то, чтобы люди любили натуральные продукты и знали, как их производят. Поэтому на странице farmer4me в Instagram показываем жизнь семьи, которая переехала за город, начала фермерскую деятельность и развила дело до крупного предприятия", – рассказала Ксения.

"Тюменский сыровар" – не единственная сыроварня, которая представлена на маркете. Остальных производителей можно встретить здесь же, на втором этаже рынка.

Инна Пахомова