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О трех драйверах развития России напомнила тюменский эксперт

Политика, 15:02 25 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три драйвера развития страны обозначил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в московском Манеже 23 декабря, отметила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

По ее мнению, в сегодняшней ситуации "затянувшейся неопределенности" многие ждут от общения с первым лицом страны четких и понятных приоритетов.

"Владимир Владимирович озвучил три драйвера развития: "сбережение народа" или другими словами рост демографии; развитие инфраструктуры, реализуемое за счет национальных проектов; повышение производительности труда. Я бы сказала, что эти приоритеты не кажутся мне абстрактами, ведь результаты двух первых направлений мы уже видим в реальной жизни", - сказала Ульянова.

Президент фонда "Диалог" уточнила, что говорит о льготах молодым семьям, поддержке матерей, строительстве новых объектов и дорог.

"А вот как оценить "максимальную отдачу от каждого вложенного в решение этих задач рубля", я, к сожалению, не знаю, но уверена, что наш президент упоминает об этом не случайно", - добавила она.

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# Владимир Путин

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