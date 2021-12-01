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Новогоднее такси от Visit Tyumen разыгрывает среди москвичей 30 туров в Тюменскую область

Общество, 15:09 25 декабря 2021

visittyumen в Instagram

Новогоднее такси от Visit Tyumen работает у музея Москвы (Зубовский бульвар, 2) с 25 по 27 декабря с 10 до 18 часов. Жителям столицы предлагают поучаствовать в интерактиве и получить подарки.

Как сообщает Visit Tyumen в Instagram, главные призы акции – 30 туров на двоих на новогодние праздники в Тюменскую область.

Жителям Москвы предлагают воспользоваться шансом провести новогодние каникулы в тюменском регионе. Для этого им нужно подойти к праздничной зоне Visit Tyumen и ответить на вопросы викторины.

"Наиболее активные участники пройдут во второй этап викторины. Они смогут добраться до желаемой точки в Москве на брендированном такси Visit Tyumen. Во время поездки участники будут зарабатывать баллы, отвечая на вопросы о Тюменской области, и обменивать их на призы и туры в столицу термальных вод России", - говорят организаторы акции.

visittyumen в Instagram visittyumen в Instagram visittyumen в Instagram visittyumen в Instagram visittyumen в Instagram ﻿

Отметим, официальные партнеры акции "Новогоднее такси Visit Tyumen" – Федеральное агентство по туризму, цифровой сервис для путешествий RUSSPASS.ru, туроператор TUI Россия.

Анжела Лебедева

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# термальные источники , туризм

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